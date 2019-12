Unter dem Motto „ In Freud und Leid zum Lied bereit“ hat der Musikverein Hohenstadt in der Gemeindehalle in Obergröningen mit einem musikalisch beeindruckenden Konzert einen gelungenen Abschluss seines 175-jährigen Bestehens gefeiert. Der Musikverein Hohenstadt ist aus dem Sängerkreis Hohenstadt, dem 1844 eine Musikabteilung angegliedert wurde, entstanden. So konnte der Verein damals den Chorgesang mit Blasmusik umrahmen.

Seit vielen Jahren haben mit dem Männergesangverein Neubronn, dem Gesangverein Wöllstein sowie dem Musikverein Untergröningen stets engste Verbindungen bestanden. Dies war, so Hartmut Philipp, 1. Vorsitzender des Musikverein Hohenstadt, ein Grund dafür, auch diesen Vereinen Dank zu sagen und mit ihnen gemeinsam einen gebührenden Abschluss des Jubiläumsjahres zu feiern. Der Musikverein Hohenstadt unter der musikalischen Leitung von Christine Kraus ist aber auch ein sehr junger Verein was das Durchschnittsalter seiner Musiker betrifft. Vor allem die Nachwuchsarbeit hat einen hohen Stellenwert. Dies zeigte sich besonders beim gelungenen Auftritt der „Music Kids“, die mit Begeisterung moderne Popsongs wie „Best day of my life“ oder die Filmmelodie zu „ The Avengers „ darboten. Das aktive Orchester des Musikvereins verwöhnte die Konzertbesucher unter anderem mit dem „ Concerto d‘ Amore“, von Jacob de Haan.

Natürlich fehlte auch der vom früheren Dirigenten zum 150-jährigen Jubiläum komponierte Marsch „Gruß an Hohenstadt“ nicht. Sehr beeindruckend war auch die imaginäre Filmmusik „La Storia“, die Jacob de Haan komponiert hat und die von den Musikerinnen und Musikern spannungsvoll vorgetragen wurde. Der Musikverein Untergröningen erinnerte unter der Leitung von Uwe Michaelis an seine Gründung in den dreißiger Jahren mit einem schwungvollen „Sweet Carolina Charlston“.

Mit bereit gefächertem modernen Chorgesang gratulierten der Männergesangverein Neubronn mit seinem Chor „ Incantare“ sowie dem gemischten Chor unter der Leitung von Markus Englert und der Männergesangverein Wöllstein unter der Leitung von Markus Angstenberger dem Musikverein Hohenstadt zum Jubiläum. Dazu gehörten die Rocksongs „ Short people“ oder „21 Guns“ vorgetragen von „ Incantare“ oder „ Schön ist das Leben“ und „ Für die Schönheit dieser Welt“ vom Gemischen Chor der Neubronner.

175 Jahre beständig funktionierendes engagiertes Vereinsleben sei keine Selbstverständlichkeit sondern eine Besonderheit, sagte Bürgermeister Armin Kiemel in seinen Grußworten. Er spreche dem Musikverein Hohenstadt im Namen der gesamten Gemeinde höchsten Respekt und große Dankbarkeit aus. Hinter den 175 Jahren des Musikverein Hohenstadt ständen Generationen von Menschen die Musik gestaltet hätten, betonte Hubert Rettenmaier, der Vorsitzende des Blasmusikverbandes Ostalbkreises. Man könne heute stolz auf den Musikverein sein, der diese Tradition auch mit einer fundierten Jugendarbeit fortführe, sei es mit der Blockflötengruppe, der Bläserklasse, des Jugendorchesters bis hin zum aktiven Orchester.

Die Ehrung der aktiven Musiker führte Hubert Rettenmaier, der 1. Vorsitzende des Blasmusikverbandes Ostalbkreis durch. Für zehn Jahre aktives Musizieren (BVBW-Ehrennadel in Bronze) sind Linus Brenner, Emilie Horlacher, Anika Sierra und Joana Sierra geehrt worden, für 20 Jahre aktives Musizieren (BVBW-Ehrennadel in Silber) Florian Spilner, Bianca Bauer, Eva Hirsch, Christoph Zeller und Raphael Zeller.

Heidi Kuene erhielt für 30 Jahre aktives Musizieren die BVBW-Ehrennadel in Gold.

Seitens des Musikvereins sind diese Mitglieder für ihre über 50 Jahre dauerende Unterstützung des Vereins zu Ehrenmitgliedern ernannt worden: Anton Feil, Hermann Feil, Maria Gutheiß, Maria Hägele, Guido Klotzbücher, Anne Köhler, Hermann Köhler, Georg Ohnewald, Hans Ohnewald und Wolfram Schaupp.