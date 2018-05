Italienische Nacht mit Orlando & Co.

Untergröningen (ij) - Die Brüder Orlando und Co. sind am Freitag, 1. Juni, zu Gast beim Kunstverein KISS auf Schloss Untergröningen. Einen Abend lang verbreiten die Vollblutmusiker im Schlosskeller Sommerurlaubsstimmung. Italienische Klänge, der Duft mediterraner Speisen und frischer Kräuter sowie ein Glas Wein mit Freunden laden zum Träumen ein. Alles ist möglich: feiern, tanzen, in Erinnerungen schwelgen oder einfach nur genießen. Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. Beginn ist um 20 Uhr.

Der Kunstverein KISS – Kunst im Schloss Untergröningen e.V. präsentiert die Veranstaltung im Rahmen seines Kunst- und Kultursommers, der noch bis Ende Juli die Ausstellung „Untragbar. Von der Sehnsucht nach Veränderung“ in den Räumlichkeiten des Schlosses zeigt.