Irmgard Steim feiert 100. Geburtstag

Pommertsweiler (ij) - Irmgard Steim, geborene Hug, kann am morgigen Sonntag, 1. Juli, ihren 100. Geburtstag feiern.

Steim hat am 1. Juli 1918 in der Hammerschmiede, Gemeinde Pommertsweiler, das Licht der Welt erblickt. Nach dem Schulabschluss absolvierte sie eine Schneiderlehre in Stuttgart. In dieser Zeit lernte sie ihren späteren Ehemann, Hermann Steim, kennen.

Hermann Steim wurde im Zweiten Weltkrieg als Soldat an die Ostfront geschickt. Mitten im Krieg, am 17. Mai 1942, fand die Ferntrauung statt, die kirchliche Trauung wurde am 3. September 1942 in Pommertsweiler im Kreise der Familie gefeiert.

Hermann Steim wurde danach erneut an die Ostfront abkommandiert, wo er bei einem Panzerangriff schwer verwundet wurde. Das rechte Bein, Finger der rechten Hand mussten amputiert werden. Das Leben von Irmgard Steim war in den Folgejahren von der Fürsorge für den Schwerkriegsbeschädigten und der 1944 geborenen Tochter Elisabeth geprägt.

Nach Lazarettaufenthalten in Lemberg, Breslau und amerikanischer Kriegsgefangenschaft wurde die kleine Familie schließlich in der Hammerschmiede bei Pommertsweiler aufgenommen.

Hermann Steim trat hier dann seine Stelle als Verwaltungsleiter des Hospitals und des Kreiskrankenhauses in Ellwangen an. Seine Familie wohnte in der Dienstwohnung im Spital. Weitere sechs Kinder wurden geboren und mussten versorgt werden. Die pflegebedürftigen Schwiegereltern wurden von Irmgard Stein ebenfalls aufgenommen und bis zu ihrem Tode betreut und versorgt.

Ihren 100. Geburtstag wird die Seniorin im Kreis ihrer Großfamilie feiern. Dazu zählen neben ihren sieben Kindern auch 26 Enkel und 34 Urenkel.