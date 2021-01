Am Sonntag gegen 13 Uhr ist ein Radfahrer unterhalb des Kernerturms in Gaildorf schwer verletzt worden. Der 18-Jährige hatte sich eine Schneeschanze gebaut. Beim Sprung über die Schanze stürzte er so unglücklich, dass er das Bewusstsein verlor und reanimiert werden musste. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Lebensgefahr besteht für ihn laut Polizei aber nicht.