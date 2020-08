In Abtsgmünd wird fleißig gebaut

Trotz der Sommerpause wird in der Gemeinde Abtsgmünd weiterhin eifrig den verschiedenen Bauprojekten nachgegangen. Vom Anbau des Kindergartens, über die Sanierung der Friedrich-von-Keller-Schule, der Bau des Rettungszentrums bis hin zum Breitbandausbau: Es tut sich viel in Abtsgmünd.

Der Anbau am katholischen Kindergarten liegt trotz Corona gut in der Zeit. Ab September soll das Gebäude für eine vierte Kindergartengruppe bereit stehen. Bereits jetzt konnte der Anbau teilweise bezogen werden. Der Gebäudeanbau beinhaltet in seinen 158 Quadratmetern einen großen Gruppenraum sowie einen Nebenraum, einen Schlafraum und weitere Funktionsräume. Zudem wurden die Toiletten im Bestandsgebäude saniert und die alte, anfällige Heizungsanlage komplett ausgetauscht. Lediglich vereinzelte Abschlussarbeiten und die Außenanlagen mit einem Gartenzaun müssen noch fertiggestellt werden. Der katholische Kindergarten besteht derzeit aus drei Gruppen, in denen Kinder ab zwei Jahren betreut werden. In Zukunft wird der Kindergarten Sankt Josef mit fast 100 Betreuungsplätzen ausgestattet sein und somit ab September Platz für eine vierte Gruppe haben.

Nachdem die Sommerferien begonnen haben, kann nun auch am vierten Bauabschnitt der Sanierung der Friedrich-von-Keller-Schule mit Hochdruck weitergearbeitet werden. Dabei wird die Infrastruktur des Bestandsgebäudes tiefgreifend saniert, um zum einen dem neusten Stand der Technik und zum anderen den aktuellen Brandschutzanforderungen zu entsprechen. Mittlerweile wurden die neuen Trockenwände eingezogen und die Rohinstallation der neuen WC-Anlagen fertiggestellt. Aktuell finden die Elektroinstallationen statt. Abschließend wird noch ein komplett neuer Chemiesaal installiert. Bis zum Ende der Ferien sollen die Sanierungsarbeiten des Bauabschnittes 4A unter der Leitung des Architekturbüros ACT größtenteils abgeschlossen sein. Für die Bauabschnitte 4B und 4C sind vor allem die jeweiligen Sommerferien 2021 und 2022 vorgesehen.

Aktueller Blick auf das Foyer der Friedrich-von-Keller-Schule. (Foto: Gemeinde Abtsgmünd)

Der Umbau und die Erweiterung der Friedrich-von-Keller-Schule ist ein Großprojekt, das seit 2016 in mehreren Bauabschnitten umgesetzt wird. Die Abtsgmünder Schule wurde in den letzten Jahren bereits mehrfach erweitert, darunter mit vier neuen Klassenzimmern, einer Mensa mit Ganztagsbereich, neuen, größeren Außenanlagen und dem neuen naturwissenschaftlichen Fachtrakt. Die Gesamtkosten für den Umbau und die Erweiterung der FvKS belaufen sich auf mehr als elf Millionen Euro. Die Gemeinde Abtsgmünd erhält für die Maßnahme 5,5 Millionen Euro Zuschuss vom Land.

Am Abtsgmünder Rettungszentrum stehen bereits die Außenwände und die Zwischendecke. Aktuell finden noch abschließende Betonarbeiten statt. Die Rohbauarbeiten werden damit bald abgeschlossen sein. Die Kosten für die Rohbauarbeiten beliefen sich auf rund 1,13 Millionen Euro und lagen damit fast 200 000 Euro unter der ursprünglichen Kostenberechnung von 1,32 Millionen Euro. Ende Juli hat der Gemeinderat das vierte Ausschreibungspaket für rund 875 000 Euro vergeben. Vor kurzem wurde das mittlerweile fünfte Ausschreibungspaket, das unter anderem Tischler-, Maler-, Bodenbelags- und Trockenbauarbeiten beinhaltet, veröffentlicht. Dieses soll im September im Gemeinderat vergeben werden.

Das Rettungszentrum soll in Zukunft alle drei Blaulichtorganisationen – Feuerwehr, Polizei und DRK – auf einem Grundstück vereinen und durch die unmittelbare Alarmein- und -ausfahrt auf die B19 künftig im Ernstfall schneller am Einsatzort sein. Insgesamt weist das Grundstück des Abtsgmünder Rettungszentrums, das 45 Stellplätze, mehrere große Übungs- und Verkehrsflächen und die Zufahrt zur B19 vorsieht, 7300 Quadratmeter auf. Bis Mai 2021 soll das Blaulichtprojekt fertiggestellt sein.

Nachdem der Stahlweiher vergangenes Jahr entlandet wurde, hat der Abtsgmünder Gemeinderat anschließend die Dammsanierung beschlossen, um ihn in seinen ursprünglichen Zustand mit einer Wasserfläche von 4,7 Hektar und einem Dauerstauvolumen von 71 500 Kubikmetern zurückzuversetzen. Die Sanierung soll bis September fertiggestellt sein, damit der Fischereiverein Untergröningen, der den Weiher für 25 Jahre gepachtet hat, diesen schnellstmöglich nutzen kann. Die Bauarbeiten umfassten eine Dammerhöhung und -verbreiterung, die Erstellung eines Lehmschlags zur Abdichtung, den Bau eines Biberschutzes, den Bau einer Hochwasserentlastungsanlage sowie die Herstellung eines neuen regulierbaren Ablaufwerks mit Grundablass. Die Gesamtkosten der Weihersanierung belaufen sich auf fast 600 000 Euro.

Seit Mai sind die Bauarbeiten für eine Backbonetrasse des Landkreises zwischen Leinroden und Holzleuten im Gange. Im Zuge der Bauarbeiten verlegt die Gemeinde Abtsgmünd für den innerörtlichen Ausbau des schnellen Internets teilweise Leerrohre zwischen Leinroden und Laubach. Die Bauarbeiten, für die die Firma AWUS-Bau GmbH aus Aalen zuständig ist, sollen noch bis März 2021 andauern.

Die Gesamtlänge der Backbonetrasse zwischen Leinroden und Holzleuten wird 4,7 Kilometer betragen. (Foto: Gemeinde Abtsgmünd)

Des Weiteren finden in der Sonnenschule Untergröningen die vorbereitenden baulichen Maßnahmen für die Ganztagsschule statt. Insbesondere Malerarbeiten sind dort, auch für den Umzug der Bibliothek vom Rathaus in die Grundschule, nötig.