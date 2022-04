In Abtsgmünd brennen bald LED-Straßenlampen

Seit Anfang April ist die Firma Omexom GA Süd im Gemeindegebiet unterwegs, um alten Straßenlampen gegen sparsame LED-Leuchten zu tauschen. Es wird wohl bis Ende Juni dauern, bis alle 1350 Leuchtmittel ersetzt sind.

Für den Lampentausch ist es notwendig, die Straßenbeleuchtung einzuschalten. Daher leuchten aktuell die Laternen in den jeweiligen Abschnitten auch tagsüber. Die Gesamtkosten für die Auswechslung liegen bei knapp 390 000 Euro. Die Gemeinde erhält eine Förderung in Höhe von fast 71 000 Euro. Da die Straßenbeleuchtung im Laufe der vergangenen Jahrzehnte gewachsen ist, sind inzwischen 40 verschiedene Leuchtentypen von zehn unterschiedlichen Herstellern verbaut. Durch die Umrüstung auf LED wird zum einen der Austausch von Leuchten vereinfacht, aber auch die Lagerhaltung und Wartungskosten deutlich reduziert. Alle Leuchten werden in diesem Zuge digital erfasst und in ein Geoportal eingespielt.