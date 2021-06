Impfstart bei Kessler & Co. in Abtsgmünd

Mit 156 Dosen Biontech ist am Freitag, 11. Juni, die Corona-Schutzimpfung bei Achsenhersteller Kessler & Co. in Abtsgmünd gestartet. Stefan Fürst (40), Disponent aus dem Einkauf, bekam um 8.51 Uhr die erste Spritze von Hanna Harr, einer langjährigen Krankenschwester im Ruhestand. „Im Impfzentrum habe ich keinen Termin bekommen, keine Chance“, sagt der Kessler-Mitarbeiter, „daher finde ich das Impfangebot hier echt gut.“

Nach der Anmeldung in der Werkskantine führt der Weg durch die Stationen bis zur Impfung und dann zur Abmeldung im Foyer von Kessler & Co. Für das Unternehmen arbeiten insgesamt rund 1000 Beschäftigte.

„Die Impftstoffampullen werden behandelt wie rohe Eier“, erklärt Apothekerin Andrea Benz von der Aalener Hofherrn Apotheke, die das Biontech geliefert hat. Sie hat sogar kleine grüne Schaumstoffmatten auf den Tisch gelegt, damit nichts passieren kann, wenn die Glasfläschchen bei der Vorbereitung doch mal runterfallen sollten.

Für die Impfexperten Jörn Oppenheim und Andreas Lenz vom Deutschen Roten Kreuz ist der Einsatz schon Routine: „Es werden jetzt gut 10 000 Dosen sein, die ich bereits aufgezogen habe“, sagt Oppenheim bei der sorgfältigen Arbeit.

Der Impfstoff liegt in einem Kühlschrank, wird dann mit Kochsalzlösung aktiviert und sollte im Optimalfall innerhalb einer halben Stunde nach der Kühlung verimpft sein. „Die Dosen bleiben aber rund sechs Stunden stabil, das ist kein Problem“, erklärt Apothekerin Benz.

Am 18. Juni bietet Kessler & Co. einen zweiten Impftermin an. „Wir werden damit unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht und wollen unsere Mitarbeiter so gut wie möglich vor Corona schützen. Bislang wurden wir von größeren Ausbrüchen zum Glück verschont“, sagt Personalleiter Michael Zwirner.