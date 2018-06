Hospizdiensthelfer gestalten ausdrucksstarke Stelen

Der Hospizdienst der Sozialstation Abtsgmünd hat im vergangenen Jahr sein 15-jähriges Bestehen gefeiert. Die ehrenamtlichen Hospizhelfer kreierten in diesem Zusammenhang zum Thema „Lebens(t)räume“ im Rahmen eines Workshop ausdrucksstarke Stelen. Die Objekte stehen auf dem Gelände der Sozialstation Abtsgmünd und sind dort im Eingangsbereich zu sehen. Der Hospizdienst in Abtsgmünd bietet ab Oktober wieder eine neue Qualifizierung zum Hospizhelfer an. Informationen gibt es dazu unter der Rufnummer 07366 / 96330. Foto: privat