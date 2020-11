Holzwerke Bullinger: Die neue Produktionshalle steht

Die in Abtsgmünd ansässige Firma Holzwerke Bullinger hat die Coronazeit genutzt und über die Sommermonate mit dem Bau ihres neuen Werks begonnen. Vor Kurzem wurde die dafür notwendige Halle mit einer Grundfläche von rund 4 000 Quadratmetern fertiggestellt. Einen zweistelligen Millionenbetrag investiert die Firma in das Werk und damit in die Zukunft des Standorts.

Bürgermeister Armin Kiemel verschaffte sich vergangene Woche vor Ort einen Eindruck von der neuen Produktionshalle. Die Anlage zur Herstellung von Brett- und Balkenschichtholz soll mit ihrer Inbetriebnahme im nächsten Frühjahr eine seit 2006 genutzte Pressenlinie ersetzen. Bis zu 25 000 Kubikmeter Leimholz können damit dann jährlich gefertigt werden – 10 000 Kubikmeter mehr als zuvor. Durch die neue Maschine wird die Firma Bullinger flexibler bei der Bearbeitung von Holz und kann auf spezielle Kundenwünsche eingehen.

Aktuell steht die Halle noch leer, da noch auf das Herzstück, die Abbundmaschine der Firma Hundegger, gewartet wird. Diese wird ab Januar bereits fertig montiert geliefert und wird das Gebäude beinahe vollständig ausfüllen. Die Firmenchefs Hansjörg und Xaver Bullinger hoffen, ab April 2021 in die Produktion einsteigen zu können. Die lärmintensiven Teile der Absauganlage wurden in die Halle integriert, um die Belastungen für die Umgebung zu reduzieren.

1976 startete Seniorchef Xaver Bullinger mit der Übernahme des Sägewerkunternehmens Schöpf seine Firmengeschichte in Abtsgmünd. Damals arbeiteten dort sieben Mitarbeiter, inzwischen sind es fast 90 Mitarbeiter im Kochertal. Auch ein zweiter, größerer Standort in Neuruppin gehört zu den Holzwerken Bullinger. Die Firma hat sich in den letzten Jahrzehnten auf Brettschicht-, Konstruktions- und Balkenschichtholz und Holzverpackung spezialisiert.

Von der Coronakrise ist die Firma derzeit nicht betroffen. Die Holzwerke Bullinger haben sich auf die Herstellung von Produkten spezialisiert, die für Gebäude in Holzbauweise benötigt werden. Aktuell steigt der Anteil dieser Gebäude, wodurch auch die Nachfrage nach Konstruktionsholz stetig wächst.