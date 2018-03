Holzschuppen brennt ab

Ein Holzlagerschuppen, der sich im Garten eines Grundstückes in der Bachgasse befand, ist am Donnerstagmorgen gegen 6.50 Uhr in Brand geraten. Dadurch wurde nicht nur der Holzschuppen, sondern auch die Garagenaußenwand des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem zerbarst durch die Hitzeentwicklung an einem Gebäude in der Dewanger Straße eine Fensterscheibe. Der Brand war möglicherweise infolge eines technischen Defekts ausgebrochen. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 5000 Euro belaufen. Die Feuerwehren Abtsgmünd, Pommertsweiler und Hohenstadt waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.