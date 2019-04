Bei Schweißarbeiten auf dem Dach einer Schule in der Gaildorfer Straße ist am Mittwochnachmittag gegen 16.40 Uhr eine Holzkonstruktion in Brand geraten.

Das Feuer konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr durch die Handwerker selbst gelöscht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Abtsgmünd war mit 20 Mann und 3 Fahrzeugen im Einsatz und suchte noch mittels Wärmebildkamera nach eventuellen Glutnestern.