Höchste Windenergieanlagen der Welt beeindrucken

Der Einladung der Kolpingsfamilie folgten 35 Interessierte nach Gaildorf zur Besichtigung der höchsten Windenergieanlagen der Welt. Organisiert wurde die Begehung des Naturstromspeichers von Kolpingmitglied Peter Kommander, der sich über das sehr große Interesse an diesem einmaligen Pilotprojekt freute. Vor Ort wurde die Gruppe von den zwei Waldexperten Hans-Jörg Scheufele, Vorsitzender des Stiftungsrates und Elias Hettler, Förster bei der Graf von Pückler und Limpurgschen Wohltätigkeitsstiftung, empfangen. Die Windenergieanlagen befinden sich im Pücklerschen Wald und werden von der gleichnamigen Stiftung seit Baubeginn des Projekts im Jahr 2016 an bis heute positiv begleitet.

Aus dem Teilnehmerkreis wurden zahlreiche Fragen zu Technik und Umweltverträglichkeit gestellt. Elias Hettler zeigte auf, wie gering der Eingriff in das Waldgebiet durch die insgesamt vier Windenergieanlagen und ihre Aufstellflächen ist und sich ein Bürgerentscheid für das Projekt ausgesprochen hatte.

Sehr interessant wurde es bei der zweiten Windenergieanlage des Naturstromspeicherparks. Dort steht die Windenergieanlage auf einem 40 m hohen Turmfundament in einem großen Speicherbecken, welches in naher Zukunft zur Zwischenspeicherung von Strom und zur Ausgleichung von Netzspitzen dienen soll. Dabei sind drei Windenergieanlagen untereinander verbunden und verfügen so über eine Speicherkapazität von 160000 m³ Wasser. Über eine Turbine in der geplanten Rohrleitung zum Unterbecken vor den Toren von Gaildorf soll so in naher Zukunft Strom gewonnen werden und gleichzeitig durch das Zurückpumpen in die drei großen Oberbecken die Funktion des Naturstromspeichers zur Stabilisierung des Stromnetzes erfüllt werden.

Ein besonderer Höhepunkt war die Begehung eines der Oberbecken, welches mit einem Durchmesser von 63 m einmal bis zu 13 m hoch mit Wasser gefüllt sein wird. Außerdem konnte noch das Turmfundament mit 40 m Höhe von der Gruppe erklommen und der herrliche Ausblick auf das Albvorland genossen werden. Alle waren sich einig, dass die erneuerbaren Energien die Zukunft sind und dieses innovative Projekt zum Gelingen der Energiewende beitragen wird. Bei einem Abendessen in Winzenweiler klang der überaus abwechslungsreiche Sonntag gemütlich aus.