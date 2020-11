Hochbehälter „Hohenhöfen“ auf dem Büchelberger Grat in Betrieb genommen

Jüngst ist der neue Hochbehälter in Abtsgmünd-Pommertsweiler – aufgrund der aktuellen Situation nur im kleinen Rahmen – öffentlich in Betrieb genommen worden. Im Anschluss fand die Mitgliederversammlung des Zweckverbands Wasserversorgung Rombachgruppe statt.

Der neue Wasserhochbehälter wird ab sofort für die sichere Trinkwasserversorgung von Pommertsweiler, Straßdorf, Vorder- und Hinterbüchelberg, Lutstrut und weiteren Weilern rund um den Büchelberger Grat in dem Abtsgmünder Teilort sorgen. Das Gebäude des Behälters wurde in Holzständerbauweise errichtet und beherbergt nun zwei Edelstahltanks, die jeweils ein Speichervolumen von 250 Kubikmeter vorweisen. Das Trinkwasser kommt durch die Zubringerleitungen der Pumpwerke Schmittefeld und Hau in den Hochbehälter. Dort befindet sich die Wasserspiegellage auf 545 Metern über dem Meeresspiegel, wodurch der Wasserdruck erhöht wird. Im Zuge der Inbetriebnahme, die nun offiziell erfolgte, werden sowohl der Wasserturm in Pommertsweiler als auch die Hochbehälter in Vorderbüchelberg und Hohenhöfen stillgelegt.

Seit 2016 war das Bauvorhaben im Wirtschaftsplan veranschlagt. Insgesamt rund 1,3 Millionen Euro hat der Zweckverband Wasserversorgung Rombachgruppe in dieses Projekt investiert. Die Planung erfolgte durch die Stadtwerke Aalen. Ausgeführt wurden die Arbeiten von der Firma Ebert aus Pommertsweiler. Im Zuge der Maßnahme wurden gleichzeitig die Zubringerleitungen nach Straßdorf mit Telekommunikation, Wasser und Strom neu hergestellt.

Im Anschluss an die Inbetriebnahme fand in der Glück-auf-Halle in Aalen-Hofen unter strengen Coronabedingungen die Verbandsversammlung des Zweckverbands Wasserversorgung Rombachgruppe unter dem Vorsitz von Bürgermeister Armin Kiemel statt. Dem 1913 gegründeten Verband gehören inzwischen die sieben Kommunen Aalen, Abtsgmünd, Eschach, Essingen, Obergröningen, Ruppertshofen und Täferrot an. 2019 betrug die nutzbare Wasserabgabe des Zweckverbands insgesamt 1,464 Millionen Kubikmeter.

Bei der Verbandsversammlung wurde der Jahresabschluss 2019 mit einem Gesamtaufwand von insgesamt 2,65 Millionen Euro und einer Bilanzsumme von 19,15 Millionen Euro beschlossen. Für die Vorhaben seines Vermögensplans hat der Zweckverband im Berichtsjahr 2019 rund 2,46 Millionen Euro ausgegeben.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 beinhaltet ein Volumen von insgesamt 4,91 Millionen Euro. Der Vermögensplan des Wirtschaftsplans hat ein Volumen von 2,19 Millionen Euro. Schwerpunkte der Investitionen bilden die Sanierungen der Wasserbehälter Billingshalden und Vogelburren mit 290 000 Euro sowie die Umsetzung des Pumpwerks für die Leitung von Eschach nach Holzhausen in Höhe von 175 000 Euro. Die Verbandsumlage beträgt 2,71 Millionen Euro und steigt gegenüber dem Vorjahr um 76 228 Euro an. Ursächlich hierfür sind gestiegene Material- und Fremdleistungskosten.

Der Jahresabschluss 2019 und der Wirtschaftsplan 2021 wurden von der Verbandsversammlung einstimmig beschlossen.