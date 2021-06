Hermine Böhm in den Ruhestand verabschiedet

Hermine Böhm ist von der Gemeinde Abtsgmünd am 8. Juni offiziell in den Ruhestand verabschiedet worden. Die gebürtige Bayerin und gelernte Zahnarzthelferin zog es 1979 aufgrund der Liebe nach Abtsgmünd. Seit dem 16. August 1988 arbeitete sie in der Abtsgmünder Bibliothek, die anfangs noch im Rathaus untergebracht war. In den letzten 33 Jahren habe sie mit ihrer ruhigen und kompetenten Art nicht nur die für eine Bibliothek wichtigen Aufgaben souverän ausgeführt, sondern auch an einer Vielzahl von Aktionen mitgewirkt und so diese bemerkenswerte Bildungseinrichtung, die mehrfach deutschlandweit ausgezeichnet wurde, nachhaltig mitgestaltet. Bürgermeister Armin Kiemel bedankte sich persönlich aber auch im Namen aller Mitarbeiter, des Gemeinderates und der Gemeinde bei Hermine Böhm für ihre jahrelange Treue und wünschte ihr für die Zukunft alles erdenkliche Gute und viel Gesundheit.

Personalratsvorsitzender Werner Götz bedankte sich ebenfalls bei Hermine Böhm für ihre Gewissenhaftigkeit, ihre Hilfsbereitschaft und ihr freundliches Wesen, weshalb die Kunden wohl nicht nur wegen der Medien in die Bücherei kamen. Sie habe stets eine positive Ausstrahlung gehabt und die Kameradschaft mit den Kolleginnen und Kollegen sowohl in der Bibliothek als auch im Rathaus sei ihr immer sehr wichtig gewesen. „Wir verabschieden Sie nun mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den wohlverdienten Ruhestand“, so Götz.

Als Abschiedsgeschenk erhielt Hermine Böhm einen Blumenstrauß sowie ein „Pferde-Survival-Kit“, mit dem sie sich nun ihrer großen Passion des Reitens widmen kann.