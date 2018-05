Der Kulturverein Schloss Laubach präsentiert sein neues Sommertheaterstück: „Der Fächer“, eine Komödie von Carlo Goldoni, ist demnächst auf dem Freilichtgelände am Eiskeller in Abtsgmünd-Hohenstadt zu sehen. Premiere ist am Samstag, 30. Juni, um 20.30 Uhr. Regie führt Gerburg Maria Müller.

Ein kleines Dorf nahe Mailand zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Um Giannina, ein ebenso temperamentvolles wie hübsches Bauernmädchen, werben der Wirt Coronato und der Schuster Crespino. Und auch die anmutige Candida, die bei ihrer wohlhabenden Tante Geltruda lebt, hat zwei Verehrer: den Baron del Cedro und den ehrbaren Signor Evaristo.

Der anfänglich friedliche Reigen wird durch das versehentliche Zerbrechen von Candidas Fächer in turbulenten Schwung versetzt – und mit ihr das gesamte dörfliche Leben! Wie die Geschichte ausgeht? Chi sperimenta, vedrà. Auf Deutsch: Wer dabei ist, wird es sehen.

Ursprünglich von Carlo Goldoni 1763 für die Comèdie Italienne in Paris geschrieben, feierte „Il Ventaglio“ kurze Zeit später in Venedig seinen Durchbruch. Die Odyssee des Fächers durch die Hände zahlreicher Protagonisten aus allen Gesellschaftsschichten gehört zu den schönsten Komödien aus Goldonis umfangreichem Gesamtwerk und liefert nun in diesem Sommer den Stoff für einen heiteren italienischen Abend in Hohenstadt.

Eintritt:

8 Euro / 14 Euro, zusätzlich Vorverkaufsgebühr bei Onlinekauf über reservix. Die Links zu reservix gibt’s unter www.kulturverein-schloss-laubach.de.

Weitere Vorverkaufsstellen:

In Abtsgmünd das Geschäft Frey am Rathausplatz 2, in Aalen aktiv Reisen in der Gartenstraße 9.