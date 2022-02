Hebammenpraxis eröffnet im Frühjahr in Abtsgmünd

Noch im Frühjahr wird in Abtsgmünd in der neu gebauten Sozialstation eine Hebammenpraxis eröffnen. Die drei Heb-ammen Anja Harsch, Lena Knauer und Samantha Schwarz werden ab März ihre Arbeit aufnehmen.

Hebammen sind heiß begehrt und die Betreuungskapazitäten begrenzt, da sind sich die Geschäftsführerin der Sozialstation, Andrea Apprich, und Bürgermeister Armin Kiemel sicher.

Anja Harsch, Lena Knauer und Samantha Schwarz, die bisher sowohl als festangestellte als auch freiberufliche Hebammen arbeiten, haben für ihre Praxis eine der drei Wohnungen im südlichen Gebäudeteil der Sozialstation angemietet. Ab März bieten sie dort ein umfangreiches Angebot von Schwangerschaftsbegleitung, individueller Beratung und Geburtsvorbereitung bis hin zu Wochenbettbetreuung und Rückbildungskursen an. Dabei hat jede der Drei ganz besondere Schwerpunkte, die sich ergänzen: Beikostberatung, Trageberatung, Babymassage, aber auch verschiedene K-Taping-Möglichkeiten oder Aromatherapie werden in der Hebammenpraxis angeboten.

Apprich und Kiemel besichtigten die Räume und informierten sich über das Angebot. „Vergangenes Jahr hatten wir in Abtsgmünd 75 Geburten – so viele wie schon lange nicht mehr“, freute sich Bürgermeister Armin Kiemel. Daher sei Abtsgmünd quasi prädestiniert für eine Hebammenpraxis. Generell habe die Gemeinde im Gesundheitswesen große Fortschritte in jüngster Zeit erzielt. Etwa durch das Rettungszentrum Abtsgmünd mit Polizei, Feuerwehr und einer hauptamtlichen DRK-Rettungswache, so Kiemel. Achim Faul habe zudem im Gewerbegebiet Osteren ein großes Gesundheitszentrum gebaut und Zahnarzt Dr. Günter startet bald mit dem Bau eines großen Zahnärztehauses.