Von Schwäbische Zeitung und dpa

Nach der gescheiterten Abschiebung eines Asylbewerbers aus dem westafrikanischen Togo hat die Polizei am Donnerstag die LEA in Ellwangen gestürmt. Hunderte Beamten sind vor Ort. Sie nahmen mehrere Männer in Gewahrsam. Später wurde mindestens ein Mann in einem Gefangenentransporter an einen anderen Ort gebracht. Ob es sich dabei um den 23-Jährigen handelte, dessen Abschiebung am Montag gescheitert war, sagte die Polizei nicht.

Aus Sicht eines der Bewohner spielte sich der Einsatz so ab: „Wir haben geschlafen, da kamen sie rein, ...