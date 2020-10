Mit dem Bilderbuchkino „Hamstermonster“ von Susanne und Henning Löhlein ist die Zweigstelle der Abtsgmünder Bibliothek in der Sonnenschule Untergröningen eröffnet worden.

Die dreißig Ganztagesschüler erlebten die Abenteuer von Max, Paul und Mini, die es leid sind, süß und niedlich zu sein. Sie üben Monsterfratzen zu schneiden und verkleiden sich. Was zunächst nach einem Kinderstreich aussieht, beschreibt einen Versuch der Identitätsfindung, die Kinder und Jugendliche durchleben. Das Thema wird humorvoll aufgegriffen und bietet Stoff zum Nachdenken. Bibliothekarin Heidi Schmid las die Geschichte und wollte von den Kindern wissen, warum sie eine Monstergeschichte ausgesucht hat.

„Halloween ist bald“, wusste ein Junge gleich. Dass an Hallows' Eve, dem Abend vor Allerheiligen schon im 18. Jahrhundert in Irland und Schottland Kinder von Haus zu Haus zogen, um Spenden zu erbitten, wurde erklärt. Dieser Brauch wurde von Auswanderern nach Amerika mitgebracht und kehrt nun in veränderter Form wieder nach Europa zurück. Im Anschluss hatten Theresia Balle und Antonia Bommersbach eine Bastelaktion vorbereitet, um die neu in die Grundschule gezogene Bibliothek von den Schülern verschönern zu lassen.

Schulleiterin Claudia Schreiber und Lehrer Timo Joos begleiteten die Aktion. Beide äußerten sich sehr zufrieden über die Synergieeffekte, die aus der Zusammenarbeit von Bibliothek und Schule entstehen. Die Zweigstelle Untergröningen ist dienstags von 13 bis 16 Uhr und donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet.