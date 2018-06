Mit einem Eröffnungsfest haben Sabrina und Alex Haas von der Firma Haas Maschinen ihren Neustart in den neuen Räumen im Gewerbegebiet Brunnenbergstraße in Pommertsweiler gefeiert. Und Tausende Besucher feierten mit. Ortsvorsteher Egon Ocker überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde und des Ortschaftsrats Pommertsweiler: „Wir sind sehr stolz und dankbar, nun ein solch junges Unternehmen am Ort zu haben. Von der Entscheidung hier im Gewerbegebiet von Pommertsweiler einen Neubau zu errichten, bis zur Umsetzung waren sehr viele Hindernisse zu überwinden“, sagte Ocker.