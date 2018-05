Hähnchenmaststall für 29 000 Tiere

Das Gewitter am Dienstag gegen 13.30 Uhr hatte Folgen in Riedlingen: Durch Blitzeinschlag ist die Ampel an der Kreuzung B 312/Ziegelhüttenstraße komplett ausgefallen. Auch das Krankenhaus Riedlingen war betroffen.

„Infolge des Gewitters kam es in der Riedlinger Sana Klinik zu einer kurzfristigen Überspannung der elektrischen Leitungen“, so die Auskunft der Sana. Die Stromversorgung sei dadurch jedoch zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen, „sodass der Regelbetrieb und damit die Patientenversorgung zu 100 Prozent zu jeder Zeit ...