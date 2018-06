Gut zu Fuß und gute Gastgeber

Zugegeben: An lauschigen Plätzen, wo man Seele und Füße gleichermaßen herrlich baumeln lassen kann, ist Abtsgmünd nicht eben arm. Das Wanderheim der hiesigen Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins ist indes noch mal ein ganz besonderes Kleinod: Ein paar Meter über dem Laubbauch-Stausee gelegen, urig-gemütlich eingerichtet mit viel Platz für hungrige und durstige Gäste liegt es praktisch gleich am Ortsrand und dennoch schön im Grünen.

Edwin Streicher von der SAV-Ortsgruppe weiß dies genauso wie die anderen Mitglieder sehr zu schätzen – hätte aber nichts dagegen, die herrliche Lage mit vielen Abtsgmündern zu teilen. „Es ist ein bisschen schade, dass das Wanderheim in Abtsgmünd nicht so bekannt ist, gerade Zugezogene kennen es oft nicht. Dabei hat man hier einen herrlichen Ort zum Verweilen.“ Der vom Ortskern übrigens nur einen kurzen Spaziergang entfernt liegt. Man muss kein strammer Wanderer sein, um etwa unter einer lauschigen Kastanie zu sitzen, gemütliche Spaziergänger kommen hier auch ans Ziel.

Es ist schon ein schmuckes Kleinod, das die Wanderfreunde 1989 in Abtsgmünd einweihen konnten. Das allermeiste ist durch Eigenarbeit entstanden, 2000 kaufte die Ortsgruppe noch ein Wiesengelände als Streuobstwiese hinzu, 2003 den benachbarten Zeltplatz, im gleichen Jahr wurde das Backhäusle gebaut, an dem jedes Jahr Anfang August ein zünftiges Backhausfest mit Hitzkuchen bis zum Abwinken gefeiert wird.

Dies und noch mehr ist natürlich nur möglich, wenn man über eine rege Ortsgruppe verfügt. Zwar sind die meisten Mitglieder des Schwäbischen Albvereins in Abtsgmünd auch bereits in der zweiten Lebenshälfte, doch von Mitgliederschwund bleibt die Gruppe verschont. Die Gruppe zählt etwa 240 Köpfe, darunter sind gut 50 aktive Mitglieder – das sind Zahlen, die manche SAV-Ortsgruppe gewiss gerne selbst verkünden würde. „Man muss natürlich auch was tun und am Ball bleiben“, erklärt Edwin Streicher. Langweilig wird’s bei den Abtsgmünder Wandervögeln jedenfalls nicht so schnell: 25 bis 30 Wanderungen bieten sie im Jahr an, mal lang, mal kurz, mal zu Fuß, mal mit dem Rad. Sie feiern gemeinsam das Backhäusle- und Seefest, einen Familienabend, natürlich eine Weihnachtsfeier, und, und, und.

Auszeichnung des Bundespräsidenten

Von der Umtriebigkeit der Mitglieder profitiert nicht nur der Verein selbst. Gewiss freuen sich auch fremde Wanderer darüber, wenn die Wege rund um Abtsgmünd in Ordnung sind. Die Abtsgmünder Wegewarte pflegen und kontrollieren gut 30 Kilometer Albvereinswege im Gemeindegebiet und 45 Kilometer Abtsgmünder Rundwanderwege. Naturschutzwart Klaus Seidel ist zuständig für die Kontrolle von vier Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten sowie 20 Naturdenkmalen. Soviel Engagement ist natürlich nicht unentdeckt geblieben: 2003 wurde die Ortsgruppe mit der vom ehemaligen Bundespräsidenten Carl Carstens gestifteten Eichendorff-Plakette ausgezeichnet.

Es ist also eine ganze Menge, was die Abtsgmünder Wanderfreunde erreicht haben – die Ideen gehen ihnen aber dennoch nicht aus. „Eine Waldweihnacht auf unserem großen Gelände ist bereits in Planung“, verrät Edwin Streicher – Musik- und Gesangsverein, Fischereiverein und Gartenfreunde; sie alle sind mit im Boot, was das gute und freundschaftliche Klima der Vereine untereinander belegt.

Natürlich freut man sich beim SAV auch über neue Gesichter. Gäste sind bei den Wanderausflügen der Gruppe immer willkommen. Und natürlich stehen auch Gästen die Türen des Wanderheims am Laubbach-Stausee offen. Freitags ab 15 Uhr, sonntags von 10 bis 20 Uhr und im Sommer bis zum 31. August zusätzlich montags bis donnerstags und an Samstagen von 15 bis 20 Uhr gibt es dort neben Erfrischungen und Kleinigkeiten zu essen einen herrlichen Blick ins Grüne – an Sonntagen können sich die Gäste auch an selbst gebackenen Kuchen laben.