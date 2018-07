Grundschule verabschiedet Schulleiter Ulrich Glöckler

Im Rahmen des Schulfestes der Grundschule Untergröningen ist der Schulleiter Ulrich Glöckler nach über 40 Jahren im Schuldienst feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden. Schulamt, Schulträger, Kollegen, Eltern und vor allem die Schüler würdigten ihn mit Vorführungen und Grußworten. Der beliebte Schulleiter war seit 1984 als Lehrer an der Grundschule Untergröningen tätig und hatte 2011 deren Leitung übernommen.

Zahlreiche Schüler, Eltern, Kooperationspartner und Gäste hatten sich zum Sommerfest der Grundschule Untergröningen eingefunden, bei dem traditionell auch die Viertklässler in die weiterführenden Schulen und damit in einen neuen Lebensabschnitt verabschiedet werden. Dafür hatten Schüler, Lehrer und Eltern ein tolles Programm vorbereitet. In diesem Jahr gab es jedoch einen weiteren Abschied: Auch für Schulleiter Ulrich Glöckler bricht nun ein neuer Lebensabschnitt an.

Der zuständige Schulrat Christian Meinzinger skizzierte Glöcklers Werdegang und sprach ihm großen Dank und Anerkennung aus vor allem für die wunderbare Schulgemeinschaft, die es an der Grundschule Untergröningen gebe.

Eine Ruhestandstüte für den scheidenden Schulleiter

Bürgermeister Kiemel richtete das Wort zunächst an die Viertklässler, die nun den großen Schritt in die weiterführende Schule wagen. Hierfür wünschte er ihnen alles Gute und viel Erfolg. Auch für Herrn Glöckler breche nun ein neuer Lebensabschnitt an. Bürgermeister Kiemel gratulierte dem Schulleiter ganz herzlich, denn die Wünsche aus seiner Antrittsansprache als Schulleiter im Jahr 2011 seien Wirklichkeit geworden. Glöckler sei es gelungen, die Schule weiterzuentwickeln und die Kooperation mit Kindergarten, Vereinen und anderen Institutionen mit Vertrauen und offenem Dialog zu vertiefen. Die Schüler hatten ihm damals als ihrem neuen „Kapitän“ ein großes Schiff, zusammengesetzt aus vielen kleinen Schiffen als Symbol des Miteinanders an der Grundschule Untergröningen überreicht. Und das Miteinander habe seitdem auch die Zusammenarbeit zwischen Schule und Gemeinde geprägt, so Kiemel. Als Präsent überreichte er eine Schultüte, oder besser Ruhestandstüte, mit Leckereien und Anregungen für seine künftige Freizeitgestaltung. Im Namen der Gemeinde Abtsgmünd bedankte er sich für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und wünschte Herrn Glöckler alles erdenklich Gute.

Als Vertreter der Kirchen sprach Schuldekan Schatz Dankesworte. Auch er hob die stets angenehme Zusammenarbeit mit Herrn Glöckler hervor. Der geschäftsführende Schulleiter der Abtsgmünder Schulen Stefan Schempp beschrieb Ulrich Glöckler als Schulmann mit Leib und Seele. Er sei in große Fußstapfen getreten und habe alles richtig gemacht. Er dankte auch im Namen der Schulleiterinnen aus Hohenstadt und Pommertsweiler für die hervorragende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren. Schempp lobte den wertvollen Einsatz von Lehrern und Eltern an der so genannten Kleinstgrundschule. Auch ein Elternvertreter lobte den Einsatz zum Wohl der Schule. Glöckler habe die Kinder stets gefordert und gefördert.

Das Schulteam drückte mit ihrem Auftritt im Stil der Beatles nochmals aus, was die Schulgemeinschaft anlässlich der Verabschiedung des beliebten Schulleiters fühlte: „Uli please, please bleib da, Du gehörst doch hier zum Inventar“.

Ulrich Glöckler – nach so vielen wunderbaren Grußworten und Auftritten sichtlich gerührt – bedankte sich bei Schülern, Eltern, Kollegen, dem Schulträger sowie dem Schulamt für die Wertschätzung und betonte, dass er sich an seiner Grundschule Untergröningen stets wohlgefühlt habe. Im Anschluss fand eine gemütliche Hocketse auf dem Schulhof statt, die in bewährter Weise vom Elternbeirat organisiert wurde.