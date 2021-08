Großer Andrang beim Minigolfturnier

Großer Andrang beim Sommerferienspaß auf dem Minigolfplatz: Zum 28. Mal hat der Sportverein Pommertsweiler (SVP) gemeinsam mit der Familie Stärk das alljährliche Minigolfturnier auf dem Minigolfplatz des Gasthofs Albblick veranstaltet.

Unter Leitung von Michaela Kling und ihrem SVP-Helferteam wurde den jugendlichen Teilnehmern Konzentration und Treffsicherheit abverlangt. In Gruppen von fünf Spielern war das Ziel, mit möglichst wenigen Schlägen 18 Stationen zu bewältigen. Die Bahnen unterscheiden sich in ihrem Schwierigkeitsgrad durch unterschiedliche Hindernisse. In der Altersklasse bis 13 Jahren erspielte Aylin Regele den ersten Platz, Zoe Worbis den zweiten und Mika Clausnitzer den dritten Platz.

Bei den Spielern bis neun Jahren erreichte Benedikt Hägele den ersten Platz, Patricia Wagner den zweiten und Jonas Fehlinger den dritten Platz.

Die Kinder auf den ersten Plätzen freuten sich über Gutscheine fürs Minigolfen von Familie Stärk. Alle anderen konnten sich aus einem großen Korb voller Geschenke eine Kleinigkeit mit nach Hause nehmen.