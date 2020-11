Nach der umfangreichen Entlandung und Dammsanierung ist der gemeindeeigene Stahlweiher nun wieder komplett eingestaut. Er bildet zusammen mit mehreren Gewässern die so genannten „Seestaaten“.

Der Stahlweiher in Pommertsweiler wird von der Bühler durchflossen, die in Lutstrut in einer kleinen Quelle entspringt. Er ist der in Fließrichtung letzte Weiher einer längeren Gewässerkette mit Birkenweiher, Altweiher, Moorweiher, Eisenweiher und Stahlweiher. Im Volksmund bildet dieser ganze Bereich die so genannten „Seestaaten“.

Im Zuge der durchgeführten Baumaßnahmen wurde der Stahlweiher so saniert, dass er in sein ursprüngliches Stauvolumen mit 71 500 Kubikmeter zurückversetzt werden konnte. Die Umsetzung dieser großen Weihervariante mit einer Wasserfläche von 4,7 Hektar hat nicht nur positive Auswirkungen auf die Umwelt und das Naherholungsgebiet, sondern sieht auch einfach nur wunderschön aus.

Ökologisch habe der Stahlweiher so gute Voraussetzungen wie noch nie, so Bürgermeister Armin Kiemel. Durch die großzügige Entlandung wurde das Stillgewässer deutlich tiefer. Die Wasserqualität werde zunehmen, da die Erwärmung insbesondere im Sommer erheblich geringer ausfallen werde. Am östlichen Bühlereinlauf entstand zudem ein überschwemmter, ökologisch sensibler Bereich, der eine neue Heimat für die Tier- und Pflanzenwelt bietet. Die neu angelegten Fußwege entlang des Gewässers enden rechtzeitig vorher, damit sich Flora und Fauna hier ungehindert entwickeln können.

Für die weitere Hege des Gewässers wird künftig der Fischereiverein Untergröningen zuständig sein. Bereits während der Sanierung hat sich der Verein durch Arbeitsleistung und finanzielle Mittel vorbildlich eingebracht. Der Fischereiverein pachtet den Stahlweiher auf 25 Jahre.

Die Gesamtkosten der umfangreichen Weihersanierung beliefen sich auf über 600 000 Euro. Die Gemeinde Abtsgmünd erhält für die ökologische Aufwertung des Gewässers einen Zuschuss von der Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg in Höhe von rund 225 000 Euro. Nun glänzen die Seestaaten mit ihren gesamten Weihern wieder vollständig.