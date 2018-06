Großes Interesse am Naturkindergarten

Im Kinderhaus hat ein Informationsabend zum Abtsgmünder Naturkindergarten „Heftemännle“ stattgefunden. Das Betreuungsangebot wird damit um eine Besonderheit bereichert. Die Gruppe am Standort „Hopfengarten“ startet zum 1. September. Sie bietet Platz für 20 Kinder ab drei Jahren und hat verlängerte Öffnungszeiten.

Kindergartenleiterin Sabine Angstenberger begrüßte zahlreiche interessierte Eltern. Die Naturkindergartengruppe wird organisatorisch an das Kinderhaus angegliedert. Die pädagogischen Fachkräfte der Naturkindergartengruppe sind Julia Kiesel und Helene Angstenberger. Beide Erzieherinnen sind seit vielen Jahren im Kinderhaus tätig und sind als Naturparkführerinnen zusätzlich qualifiziert.

Sonja Rettenmaier stellte die Eckdaten zur Kinderbetreuung in der Gesamtgemeinde und zur Einrichtung der neuen Gruppe vor. Der Standort der neuen Gruppe ist der 12500 Quadratmeter große „Hopfengarten“ oberhalb des Friedhofs. Die Schutzhütte dient als Treff- und Stützpunkt, denn grundsätzlich hält sich die Naturkindergartengruppe bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit im Freien auf. Mit der Naturkindergartengruppe will man das Betreuungsangebot in der Gemeinde erweitern und abrunden.

Jörg Brucklacher, Förster und Mitbegründer des Waldkindergartens in Gaildorf, berichtete mit zahlreichen Fotos von seinen Ideen und Erfahrungen im Waldkindergarten. Er beschrieb anschaulich das zwanglose und spielzeugfreie Spielen ohne Dach und Wände, einfach in Wald, Wiese und Bachlauf. Mit einfachsten Mitteln entwickeln die Kinder Kreativität und Fantasie. Schnell lernen Kinder auch die Gefahren der Natur kennen und lernen dabei Selbstbewährung, Selbsterkenntnis und Selbstbewusstsein. Natürlich kommen im Naturkindergarten die Vorschularbeit sowie die Vernetzung zu anderen Organisationen nicht zu kurz. Brucklacher vermittelte beeindruckend die Begeisterung der Kinder beim Entdecken und Begreifen der Umwelt. Am Ende hatte er sein Ziel erreicht und viele Eltern mit seiner Begeisterung infiziert.

Anmeldungen sind ab sofort möglich. Formulare gibt es unter www.abtsgmuend.de oder bei der Gemeindeverwaltung, Telefon 07366 / 82-27, sonja.rettenmaier@abtsgmuend.de.