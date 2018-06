Große Wohnanlage soll entstehen

Mit 29 Baugesuchen hat sich der technische Ausschuss des Gemeinderates nach der Sommerpause befasst. Zusammen mit dem Gemeinderat will man die alte Gaubensatzung zeitgemäß überarbeiten.

Der Bauboom in Abtsgmünd halte an, betonte Bürgermeister Armin Kiemel und erwähnte dabei, dass die auf der Tagesordnung stehenden Vorhaben ja nur diejenigen seien, die wegen Abweichungen von den derzeit 109 Bebauungsplänen zu beraten seien.

Das größte Projekt war ohne Zweifel eine Wohnanlage mit Tiefgarage, Stellplätzen und Garagen in der Dr. Albert-Grimminger-Straße gegenüber dem Schulzentrum. Das Gremium stimmte dem Vorhaben zu, man war sich einig darüber, dass es in nächster Zeit zusätzlichen Bedarf an Wohnraum geben werde.

Auffällig war auch die Anzahl geplanter Kleintierställe. Anscheinend besinnt man sich in der Gemeinde wieder auf die Haltung von Hühnern, Hasen und Schafen. Auch einige Holzlagerschuppenstanden zur Genehmigung an, bedauerlich allerdings auch wieder zahlreiche Nachgenehmigungen von bereits erstellten Bauvorhaben.

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Diskussionen über die Gaubensatzung der Gemeinde. Nun will die Gemeinde diese überarbeiten und auf einen einheitlichen und zeitgemäßen Stand bringen. Das Gremium diskutierte den vorliegenden Entwurf, der bei Genehmigung durch den Gemeinderat auch eine spürbare Entlastung der Verwaltung bringen soll. Bei Einhaltung der neuen Gestaltungsvorgaben werde in den meisten Fällen keine Beteiligung des Technischen Ausschusses mehr nötig sein. Es wurde angeregt, dass in der nächsten Gemeinderatssitzung die einzelnen Gaubenformen mit den zulässigen Maßen detailliert vorgestellt werden.

Das Gremium hat sich außerdem mit dem Bebauungsplan „Brunnenhalde“ in Untergröningen befasst. Ein Satzungsbeschluss soll am kommenden Montag im Gemeinderat gefasst werden. Eine Änderung war wegen des Kaufs eines Teilgrundstückes in der Rötenbergstraße erforderlich. Dort können dann zwei zusätzliche Bauplätze mit je 700 Quadratmetern ausgewiesen werden.

Die Interkommunale Abwasserbeseitigung IA3 sei ein Glücksfall für die Gemeinde, was den Ausbau der Breitbandversorgung betrifft, betonte Bürgermeister Armin Kiemel. Man könne mit den Abwasserdruckleitungen kostengünstig gleich Leerrohre für die Breitbandverkabelung mit verlegen. Dadurch kommen auch Teilorte, die bisher „weiße Flecke“ bei der Breitbandversorgung waren, in den Genuss des schnellen Internets. Als Einzelmaßnahme wäre die Anbindung der kleinen Teilorte wirtschaftlich sonst kaum darstellbar gewesen.

Das Gremium vergab dazu an die Firma Max Wild, die in Kürze die Abwasserleitungen von den Seestaaten (Wildenhof, Wildenhäusle, Hammerschmiede) über Pommertsweiler ins Rottal verlegt, den Auftrag, zu parallel dazu Breitbandleerrohre auf einer Länge von 1, 4 Kilometern zu verlegen. Der Preis beträgt 56 027 Euro. Bei einen erwarteten Zuschuss von 42 000 Euro verbleibt der Gemeinde ein Eigenanteil von rund 14 000 Euro. (fa)