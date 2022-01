Gretel Schneider aus Untergröningen feiert 100. Geburtstag

Am Dienstag, 4. Januar, hatte Gretel Schneider einen ganz besonderen Grund zur Freude: Die rüstige Seniorin aus Untergröningen wurde stolze 100 Jahre alt. Selbstverständlich ließ es sich Ortsvorsteher Thomas Bacher nicht nehmen, ihr zu diesem Anlass persönlich zu gratulieren. Als Geschenk überreichte er ihr einen Blumenstrauß sowie die offiziellen Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Gemeinde Abtsgmünd.

Gretel Schneider wurde am 4. Januar 1922 in Stuttgart als eines von drei Kindern geboren. Ihren Mann hatte sie 1944 während der Kriegsjahre beim Arbeitsdienst im Saargebiet kennen gelernt. 1947 heiratete das Paar und lebte zunächst auf dem elterlichen Hof in Hilbringen im Saarland.

1976 zog die gelernte Industriekauffrau mit ihrem Mann und den beiden Kindern nach Untergröningen. Von hier aus pendelte sie zur Arbeit nach Stuttgart – vier Stunden täglich bis zur Rente 1982. Aus harten Schicksalsschlägen und Tiefs, etwa dem Tod ihres Mannes, hat sie sich immer wieder heraus gekämpft.

Und sie ist und bleibt auch im Alter aktiv: So machte sie etwa mit 65 Jahren noch den Führerschein. Einmal im Jahr besucht sie ihren Sohn Klaus in Kanada. Die Tickets bucht sie online, denn mit dem PC kommt sie klar, auch wenn die Augen nicht mehr ganz so mitmachen. Zur Not könne man ja aber auch Sprachnachrichten per WhatsApp verschicken, erzählte Gretel Schneider Ortsvorsteher Thomas Bacher, der ihr zu diesem besonderen Jubiläum gratulierte.