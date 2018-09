Goldener Herbst belebt die Ortsmitte

Viele Türen der Geschäfte von Mitgliedern des Abts-gmünder Gewerbe- und Handelsvereins sind am Sonntagnachmittag geöffnet gewesen. Unzählige Besucher haben die Gelegenheit zum Bummeln durch die Geschäfte genutzt und dabei auch so manches Schnäppchen ergattert.

Auch in diesem Jahr hat der Abtsgmünder Herbst wieder am Samstagabend in der abgesperrten Dewanger Straße mit einem gut besuchten Straßenfest bei Wielands Bierbrauerei und Blums Weinmarkt begonnen.

Dort sorgte Konrad’s Spezialorchester für die musikalische Unterhaltung, die Akkordeonfreunde Abtsgmünd waren traditionsgemäß wieder Garant dafür, dass mit ihrem lukullischen Angebot ein gemütlicher und entspannter Abend im Freien sichergestellt war.

Der Vorsitzende des GHV, Karl Funk bedauerte zwar, dass der Besuch des Abtsgmünder Herbstes am frühen Sonntagnachmittag noch etwas schleppend war, die Abtsgmünder selbst freuten sich dennoch zusammen mit den auswärtigen Besuchern, dass sie am Sonntag das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und bei strahlendem Sonnenschein im Ortskern flanieren konnten und sich in den teilnehmenden örtlichen Fachgeschäften in aller Ruhe umsehen, informieren und auch einkaufen konnten.

Zentraler Anlaufpunkt war jedoch der Rathausplatz mit Autoschau, Kinderkarussell und Herbst- und Schnäppchenmarkt, aber auch die Fachgeschäfte entlang der Hauptstraße konnten in Ruhe besucht werden. Auch im Gewerbegebiet Osteren und beim Natursteinpark Funk & Ehinger im Gewerbegebiet Dettenried informierten sich die Besucher.

Der Freundeskreis historischer Fahrzeuge Mutlangen präsentierte sich mit einer Auswahl seiner motorisierten Kostbarkeiten, viel Umtrieb gab es am Stand der Azubis der Abtsgmünder Bank , die mit einer Sonderverlosung, Glücksrad und Popcorn für die Kinder präsent waren. Mit von der Partie waren auch der Partnerschaftsverein sowie das Rathauscafé mit selbstgebackenem Kuchen.

Durch die Bachgasse, vorbei an Brenners Reifenkunst, gelangte man in die Verpflegungsmeile in der Dewanger Straße, wo die umtriebigen Helfer vom Akkordeonorchester Abtsgmünd zusammen mit Wielands Bierbrauerei und dem Weinmarkt Blum ein Garant dafür waren, dass die leiblichen Genüsse nach so viel Information in den Fachgeschäften nicht zu kurz kamen.