Gold für Abtsgmünder Wildblumenwiesen

„StadtGrün naturnah“ lautet das Label, mit dem der Einsatz von Kommunen für die biologische Vielfalt auf innerstädtischen Flächen gewürdigt wird. Von 15 Kommunen aus ganz Deutschland, denen das Label am 30. September in Radolfzell verliehen wurde, hat die Gemeinde Abtsgmünd die begehrte Auszeichnung in Gold erhalten.

Wenn Städte und Gemeinden ihre Grünpflege umstellen, Wiesensäume als Lebensraum für Insekten stehen lassen oder Vielschnittrasen in artenreiche und naturnahe Wiesen umwandeln und so die biologische Vielfalt schützen, fördern und für eine gesunde Zukunft weiterentwickeln, soll das mit dieser Auszeichnung gewürdigt werden

Das Label “StadtGrün naturnah“ wurde vom Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gemeinsam entwickelt. Es ist Teil des Projektes „Stadtgrün - Artenreich und Vielfältig“, das von 2016 bis 2021 im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesumweltministeriums gefördert wird. Das Label unterstützt Kommunen bei der Umsetzung eines ökologischen Grünflächenmanagements und zeichnet vorbildliches Engagement auf kommunaler Ebene aus. Die nun ausgezeichneten Kommunen gehen im Einsatz für die Natur schon längere Zeit kreative und innovative Wege.

Das Goldlabel für Abtsgmünd begründete das Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ mit den Wildblumenwiesen, die inzwischen auf über 70 Flächen in der Gemeinde blühen, aber auch mit dem Abtsgmünder Konzept, innerorts eine komplette Vernetzung aller wilden Flächen bis in die Außenbereiche zu schaffen.

Besonders gelobt wurden auch die rund 40 Veranstaltungen, die jährlich im Rahmen des Abtsgmünder Wildblumensommers angeboten werden. Auch das Abtsgmünder Aktionsprogramm Artenvielfalt, das vor rund drei Jahren vom Gemeinderat beschlossen wurde oder die unterstützten Renaturierungsmaßnahmen an den Gewässern werden mit dem Label ausgezeichnet.

Auch in Sachen Digitalisierung sei Abtsgmünd ein Vorzeigeort, denn es gibt eine eigene App, die unter anderem über die angelegten Wiesenflächen informiert.

Gerade in Zeiten der Pandemie, so Projektleiter Uwe Messer, werde deutlich, welchen Stellenwert Natur letztendlich für uns habe. Viele Menschen seien im eigenen Garten aktiv geworden: Obst und Gemüse anbauen und ernten, Vögel und Insekten beobachten - der Garten werde bewusster wahrgenommen und wertgeschätzt.

Wer keinen Garten oder Balkon hat, der sei noch viel mehr auf die Stadtnatur mit ihren urbanen Grünflächen angewiesen. Und: Allmählich werden sich immer mehr Städte und Gemeinden ihrer Verantwortung für den Erhalt der biologischen Vielfalt bewusst und agieren entsprechend.

Das Label „StadtGrün naturnah“ zeichnet vorbildliches Engagement in Sachen naturnaher Grünflächengestaltung und -pflege aus und macht dies bundesweit sichtbar. Das aktuelle Label gilt für den Zeitraum 2020 bis 2023 und kann nach drei Jahren durch eine Rezertifizierung erneuert werden. Das Labeling-Verfahren wurde im Projekt „Stadtgrün - Artenreich und Vielfältig“ gemeinsam mit den fünf Pilotstädten Frankfurt am Main, Hannover, Wernigerode, Kirchhain, Neu-Anspach und weiteren Expertinnen und Experten erarbeitet.