Goethes „Faust“ einmal anders

Am Mittwoch, 16. Mai, und Donnerstag, 17. Mai, jeweils um 19 Uhr, bringen Schülerinnen und Schüler in der Aula des Sankt-Jakobus-Gymnasiums Goethes Hauptwerk „Faust“ auf die Bühne. Das bekannte Drama erscheint dabei aber in ganz und gar neuem Gewand: Drei Schüler, die kurz vor dem Abitur stehen, werden vom Teufel in Versuchung geführt. Sie bekommen von ihm besondere Talente verliehen, wenn sie ihm dafür ihre Seele verkaufen. Werden sie der Versuchung widerstehen?

Einen Kartenvorverkauf gibt es am Montag, 14. Mai, und Dienstag, 15. Mai, jeweils zwischen 9.50 und 10.10 Uhr im Foyer der Schule oder im Sekretariat. Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene und zwei Euro für Schüler. Die Einnahmen kommen der Musik- und Theaterarbeit der Schule zugute. Vor und nach den Aufführungen verkaufen die beiden fünften Klassen einen Imbiss und Getränke.