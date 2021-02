Glätte: 18-jähriger Autofahrer schanzt über Leitplanke

Auf der L1073 ist am Mittwoch gegen 18.25 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer aufgrund der Witterungsverhältnisse und nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen Wilflingen und Pommertsweiler in einer S-Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, schanzte über die Leitplanke und fiel etwa vier Meter tief in einen Graben.

Der junge Mann sowie seine 14-jährige Beifahrerin erlitten dabei leichte Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Schaden von etwa 5000 Euro