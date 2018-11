Gespräch über die Kunst – von und mit Alfred Bast

Anlässlich der Ausstellung „LichtGRUND“ des in Hohenstadt und Berlin lebenden Künstlers Alfred Bast sind am Sonntag Dr. Manfred Saller, Wolfgang Nußbaumer und der Künstler selbst zu einem Gespräch über die Kunst, insbesondere über die von Alfred Bast, in der Abtsgmünder Zehntscheuer zusammengekommen. Moderator Quintus Scheble führte durch den hochinteressanten Mittag, der sich unter anderem mit den Themenkomplexen Kunst und Heimat, Kunst und Natur sowie Kunst und Zeitgeist befasste. Zudem wurden die Fragen nach der Bedeutung der Kunst und deren Interpretationsmöglichkeiten beleuchtet.

Die vier Diskutanten tauschten sich aber auch über Grundsätzliches aus: Muss wahre Kunst einmalig sein? Und darf der Betrachter der Kunst in ihr sehen, was er will? Die etwa 60 Gäste verfolgten die angeregte Diskussion, bei der Manfred Saller und Wolfgang Nußbaumer abwechselnd ihre Standpunkte darlegten. Alfred Bast setzte jeweils den Schlusspunkt. Der Begriff Heimat etwa sei für ihn sehr wichtig, allerdings gebe es für ihn nicht „die Heimat“, sondern mehrere „Wohlfühlorte“, wie etwa den Frauenhof in Hohenstadt, erklärte Bast. Zudem zeigte er sich dankbar, dass er seine Kunst in den letzten 50 Jahren weitestgehend ungestört habe entwickeln können. Frühere Generationen hätten kaum solche Bedingungen gehabt, wie er sie erleben durfte.