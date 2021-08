Gertrud Zuck aus Leinroden feiert 100. Geburtstag

Am vergangenen Dienstag konnte Gertrud Zuck 100. Geburtstag feiern.

Bürgermeister Armin Kiemel ließ es sich nicht nehmen, der sehr rüstigen Seniorin zu diesem Anlass persönlich zu gratulieren. Als Geschenk überreichte er ihr einen Blumenstrauß sowie die offiziellen Glückwünsche von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Gemeinde Abtsgmünd.

Gertrud Zuck wurde am 17. August 1921 in Leinroden geboren. Für die Schule zog sie nach Stuttgart und lebte und arbeitete anschließend dort bis zum Jahr 1970, als sie wieder in ihre alte Heimat zurückkehrte. Sie sei schon immer sehr offen gewesen und habe immer aktiv am Leben teilgenommen und das ist ihr auch nach 100 Jahren noch lebhaft anzumerken.

Die Jubilarin feierte ihren Ehrentag zusammen mit ihrer Tochter und ihren Enkeln bei bester Gesundheit und wusste noch vieles vom damaligen Leinroden zu berichten. „In 100 Jahren hat man schließlich allerhand erlebt,“ so das fröhliche Geburtstagskind.

Beglückwünscht wurde Gertrud Zuck außerdem von Zahnarzt Dr. Paul Günter und Apotheker Wolfgang Frey, die natürlich auch beim Geburtstagsständchen miteinstimmten.

Die Seniorin freute sich außerordentlich über den „prominenten“ Besuch und plante bereits für das nächste Jahr. Schließlich werde sie in zwölf Monaten schon 101.