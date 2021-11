Gehölzpflege an Kocher und Lein geplant

Der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Stuttgart führt in den kommenden Wochen Gehölzpflegemaßnahmen am Kocher zwischen Niederalfingen und Obergröningen-Algishofen und an der Lein zwischen Göggingen-Mulfingen und Abtsgmünd durch. Diese sind erforderlich, um die Verkehrssicherheit für angrenzende Straßen sowie Rad- und Fußwege weiterhin zu gewährleisten. Sofern die Witterungsbedingungen es zulassen, beginnen die Arbeiten am Montag, 29. November. Dabei werden Gehölze gefällt oder auf Stock gesetzt, bei welchen die Standsicherheit aufgrund von Krankheit oder Alter beeinträchtig ist. Betroffen sind fast ausschließlich Eschen durch das auch in diesem Jahr stark auftretende Eschentriebsterben.

Soweit möglich, werden erhaltenswerte Stämme in entsprechender Höhe abgetrennt und bleiben als Habitat für Vögel, Insekten und Pilze stehen. Außerdem werden geeignete Bäume am Gewässerufer als Totholz eingebaut und gesichert, um damit langfristig eine Erhöhung der Struktur- und Artenvielfalt zu bewirken. Gesunde Gehölze sind nur in Ausnahmefällen von der Pflegemaßnahme betroffen. Die Maßnahmen sind mit der zuständigen Naturschutzbehörde abgestimmt und dauern voraussichtlich mehrere Wochen.

Die Maßnahmen können nur bei geeigneter Witterung durchgeführt werden. Ist dies nicht der Fall, werden die Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt ausgeführt.

Im Bereich der Arbeiten dürfen die Flussufer sowie angrenzende Straßen und Wege in dieser Zeit nicht betreten werden. Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet hierfür um Verständnis.

Hintergrundinformation:

Kocher und Lein gehören zu den sogenannten Gewässern erster Ordnung. Deren Unterhaltung ist in Baden-Württemberg Aufgabe des Landes. Sie obliegt den Landebetrieben Gewässer, angesiedelt in den Regierungspräsidien.