Gefährlich überholt: Autos stoßen zusammen

Weil ein 28-Jähriger trotz unklarer Verkehrslage überholt hat, ist es am Freitag zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen. Eine 34-jährige Autofahrerin war gegen 13.12 Uhr auf der L 1073 in Richtung Adelmannsfelden unterwegs und wollte nach links auf die L 1072 abbiegen. Hierzu verringerte sie ihre Geschwindigkeit. Just in dem Augenblick, als sie abbiegen wollte, wurde sie von einem 28jährigen Autofahrer überholt. Es kam zur Kollision beider Autos, bei welcher ein geschätzter Schaden in Höhe von 12.000 Euro entstand.