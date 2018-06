Funkenflug soll das Feuer in Abtsgmünd-Reichertshofen verursacht haben

Die Brandermittler Manfred Hoffmann (links) und Holger Schmid haben am Mittwoch die ausgebrannte Lagerhalle in Abtsgmünd-Reichertshofen mit Hochdruck untersucht. Auch ein Hubschrauber aus Stuttgart war über dem Gelände unterwegs, um aussagekräftige Luftbilder zu machen. Laut Polizeiangaben verbrannte der 48-jährige Eigentümer am Dienstagnachmittag Reisig in der Nähe der Halle. Dieses Feuer sei nach Polizeiangaben bei der Gemeinde Abtsgmünd angemeldet gewesen.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Aalen ergaben, dass möglicherweise durch Funkenflug, der bei der Verbrennung entstand, sich das Stroh in dem Geräteschuppen entzündete. Das Feuer konnte sich anschließend in den rund 300 Strohballen rasch ausbreiten und auf den mit Holz vertäfelten Geräteschuppen übergreifen. Der Komplex stand in wenigen Minuten in Vollbrand. Das Feuer griff kurzzeitig auf einen danebenstehenden Holzschuppen über und drohte, sich auf ein Wohnhaus auszubreiten. Dies konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr Abtsgmünd, die mit 85 Mann im Einsatz war, verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. An dem landwirtschaftlichen Gebäude, in dem auch zahlreiche Maschinen gelagert waren, entstand ein Sachschaden, der sich nach vorläufigen Schätzungen der Polizei auf bis zu 200000 Euro beläuft. Die Polizei weist darauf hin, dass bis zu einer Verurteilung die Unschuldsvermutung gilt. Fotos: Gladisch (ag)