Fröhliches Wiedersehen in Castel Bolognese

Der Partnerschaftsverein Abtsgmünd hat mit 28 Personen die Partnergemeinde Castel Bolognese in Italien und das Pfingstfest Pentecoste besucht. Viel zu lange hatte man die Freunde in der Partnergemeinde nicht mehr sehen können. Kontakt über WhatsApp, E-Mail, Briefe oder Telefonate haben persönliche Treffen nicht ersetzen können.

Nach einer kleinen Stärkung im Centro Sociale und der offiziellen Begrüßung durch Bürgermeister Luca della Godenza und Katia Ponzi, der Vorsitzenden des italienischen Partnerschaftsvereins, ging es weiter in das Hotel Cavallino in Faenza, bevor es zum gemeinsamen Abendessen auf dem Fest in Castel Bolognese ging. Am zweiten Tag stand ein gemeinsamer Besuch des Castello di Gradara auf dem Programm. Nach einer Führung durch die Festungsanlage war nochZeit für einen Bummel durch die Anlage und die Besichtigung der Stadtmauern.

Am Sonntag stand dann der offizielle Teil des Besuches an. Am frühen Morgen wurde zunächst eine Rose im Verkehrskreisel am Bahnhof in Castel Bolognese gepflanzt, die für die wachsende Freundschaft zwischen den beiden Kommunen stehen soll. Im Anschluss an die Pfingstmesse auf dem Piazza Bernardi fand der Empfang im Rathaus statt. Bürgermeister della Godenza erinnerte an die Spende von 5000 Euro der Gemeinde Abtsgmünd an Castel Bolognese während der ersten Coronawelle, die auch die italienische Partnerstadt stark getroffen hatte.

Abtsgmünds stellvertretender Bürgermeister Armin Friedrich ging ebenso auf die Pandemiejahre ein. Deshalb sei es nun wichtig, dass die Partnerschaft wiederbelebt werde im Namen der Völkerverständigung, auch angesichts des Kriegs in der Ukraine. Katia Ponzi drückte anschließend ihre Freude über das Wiedersehen mit den deutschen Freunden aus und ihre Hoffnung auf nun regelmäßigere Besuche untereinander. Gertrud Ocker, Vorsitzende des Abtsgmünder Partnerschaftsvereine, erinnerte sie nicht nur an die schwierige Zeit während Corona, sondern forderte auch die russischen Soldaten zum Niederlegen der Waffen auf. Nach den Reden erfolgte die Geschenkübergabe, bevor es zur Molino Scodellino ging, einer sorgfältig restaurierten Mühle. Nach dem Essen bestand noch die Möglichkeit des traditionellen Besuches des Dominikanerinnen-Klosters.