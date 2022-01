Friedrich-von-Keller-Schule stellt sich vor

Digital statt vor Ort: In dieser Form lädt die Friedrich-von-Keller-Schule Abtsgmünd die Eltern und Schüler der vierten Klassen ein, sich über die Schule zu informieren. Hierzu werden folgende Möglichkeiten angeboten: Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens gibt es anstelle eines „Tages der offenen Tür“ eine digitale Infoveranstaltung. Diese findet am Dienstag, 15. Februar, von 17.30 bis 18.30 Uhr statt.

Möglich sind auch Einzeltermine per Videokonferenz oder zu Kurz-Besichtigungen der Schule mit der Schulleitung im Januar und Februar. Wer daran Interesse hat, meldet sich per E-Mail unter post@fvks-abtsgmuend.de oder telefonisch im Sekretariat der Schule (Telefon 07366 / 919254). Informationen zur Schule gibt es außerdem auf der Homepage www.fvksabtsgmuend.de.

Die Anmeldung an der Friedrich-von-Keller-Schule ist am Mittwoch, 9., und am Donnerstag, 10. März, im Sekretariat der Schule möglich. Die Anmeldung kann ebenfalls per E-Mail oder telefonisch erfolgen. Blatt 3 und 4 der Grundschulempfehlung müssen auch in diesem Fall bis spätestens Donnerstag, 10. März, im Original vorliegen. Die notwendigen Unterlagen kann man auf der Homepage unter „Infos – Downloads“ herunterladen oder diese per E-Mail unter post@fvks-abtsgmuend.de anfordern. Für Rückfragen steht die Schule gerne per E-Mail oder telefonisch zur Verfügung.