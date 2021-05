Die Jugendgruppe des Sportfischervereins Abtsgmünd e. V. hat eine kleine Flurputzete an Kocher und Lein organisiert.

Die Jugendwarte des Sportfischervereins, Daniel Wendland, Max Hafner und Max Müller, hatten kurzerhand die Mitglieder des Vereins aufgerufen, an einer kleinen Putzaktion teilzunehmen. Der große ostalbweite Flurputz war wegen der Corona-Verordnungen zum wiederholten Mal ausgefallen.

So trafen sich unerwartet 29 Personen am Bauhof in Abtsgmünd. Mit Plastikhandschuhen und Müllsäcken ausgestattet teilte man sich in Zweiergruppen auf und sammelte bis zum Mittag an Kocher und Lein so einiges an Müll auf. Unterhalb eines Steilhangs am Hohenrainweg wurde eine große Ansammlung von weggeworfenem Hausmüll eingesammelt.

In Wöllstein haben die Mitglieder des Ausschusses, Josef Funk, Xaver Hegele und Jochen Bleicher, am Ufer des Kochers eine ganze Menge Müll zusammengetragen.

Gegen Mittag gab es dann am Bauhof für jeden Helfer und jede Helferin einen Leberkäswecken. Jugendwart Daniel Wendland bedankte sich bei allen, insbesondere bei Bauhofleiter Wolfgang Schrem, für den spontanen Einsatz.