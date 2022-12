Firma Kessler und Co. feiert ihre Jubilare

Ein besonderer Termin im Hause Kessler und Co. ist die jährliche Ehrung langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In diesem Jahr zeichnete das Unternehmen mit Sitz in Abtsgmünd insgesamt neun Mitarbeiter für ihr Engagement aus. Die Jubilare feiern 25 und 40 Jahre Betriebszugehörigkeit.

„Wir wissen diesen loyalen Einsatz für unser Unternehmen sehr zu schätzen und danken ihnen für die enge Verbundenheit und ihre Treue zu uns“, unterstrichen die Geschäftsführer Gerhard und Manfred Grimminger. Bei einem Sektempfang und festlichem Essen im Betriebsrestaurant über dem Kocher blickte der Jubiläumsjahrgang 2022 gemeinsam mit der Geschäftsführung auf vergangene Jahre zurück. Mit viel Tatkraft und hohem gegenseitigen Vertrauen habe man viele Aufgabenstellungen gemeinsam gemeistert, waren sich beide Seiten einig. Die diesjährigen Jubilare sind Frank Bunzel, Martin Foisner, Sven Haas, Rainer Maisch und Sascha Slaby (25 Jahre) sowie Werner Gerstenmaier, Thomas Kirchner, Günter Kling und Wolfram Köder (40 Jahre). Das Foto zeigt sie flankiert von den Geschäftsführern Gerhard Grimminger (links) und Manfred Grimminger (rechts). Foto: Kessler und Co.