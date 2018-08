Firma Kessler und Co. baut neues Werk

Traditionell besucht der Abtsgmünder Gemeinderat im Rahmen des Halbjahresabschlusses ortsansässige Firmen und Einrichtungen. Jetzt waren die Mitglieder des Gemeinderates der Einladung der Firma Kessler und Co. ins Gewerbegebiet Kocherwiesen gefolgt. Dort erhielten sie Einblicke in die Produktion des führenden Herstellers von Antriebskomponenten für schwere Mobilfahrzeuge.

Gerhard, Manfred und Simon Grimminger sowie Karsten Baurschmidt führten den Gemeinderat durch das moderne Werk III. Im Anschluss standen ein Besuch der Lehrwerkstatt sowie der neuen Firmenkantine auf dem Programm. Dort lieferte Geschäftsführer Gerhard Grimminger Hintergrundinformationen zum Unternehmen, zu seiner Philosophie und den Zukunftsplänen.

Seit 1965 in Abtsgmünd ansässig

Der Familienbetrieb Kessler und Co. hat sich im Jahr 1965 in Abtsgmünd angesiedelt. Das Unternehmen verzeichnet nach eigenen Angaben seitdem eine enorme Entwicklung und ist nach wie vor auf Expansionskurs. Erst vor kurzem wurde die zweite Lagerhalle im Gewerbegebiet Dettenried I mit einer Fläche von 3500 Quadratmeter fertig gestellt.

Doch damit enden die Zukunftspläne von Kessler un Co. noch lange nicht. Das Unternehmen wächst weiter und benötigt dafür neue Produktionsflächen. In Kürze soll daher etwas weiter westlich im Gewerbegebiet Dettenried II das neue Werk IV der Firma entstehen. Dabei handelt es sich um einen Neubau von Produktionshallen mit Büro- und Sozialtrakt sowie Stellplätzen für Autos, Lastwagen, Fahr- und Motorräder. Die überbaute Grundfläche des Werkes IV beläuft sich auf rund 35 000 Quadratmeter, die Fläche für die Parkplätze und Verkehrsflächen auf über 15 000 Quadratmeter. Hinzu kommt eine weitere Logistikhalle mit 1750 Quadratmetern. Die Firmenkultur der Firma Kessler und Co., so Gerhard Grimminger, sei geprägt von gegenseitigem Vertrauen, hoher Eigenverantwortung, starkem Leistungsbewusstsein sowie durch Zuverlässigkeit im Umgang mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern. Die Organisation sei schlank, direkt und einfach. Eine konsequente Aus- und Weiterbildung sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung auch im Detail sicherten den hohen Qualitätsanspruch.

45000 Achsen und Getriebe

Die Firma Kessler und Co. produziert mit rund 800 Mitarbeitern ausschließlich in der Kochertalgemeinde Abtsgmünd und ist ein führender Hersteller von Antriebskomponenten für schwere Mobilfahrzeuge. Auf einer Produktionsfläche von 90 000 Quadratmetern fertigt Kessler und Co. jährlich rund 45 000 Achsen und Getriebe und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von etwa 400 Millionen Euro. Durch eine flexible Fertigung und Konstruktion finden die international tätigen Kunden optimale Lösungen.