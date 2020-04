Firma Kessler spendet Einkaufsgutscheine

Die ortsansässige Firma Kessler & Co. schenkt ihrer Belegschaft 800 Stück GHV-Einkaufsgutscheine im Wert von je 44 Euro mit einem Gesamtwert von 35 200 Euro. Damit will die Firma ihrer Belegschaft helfen und gleichzeitig Handel, Gewerbe und Dienstleistung vor Ort unterstützen.

Kessler wolle damit ein Zeichen zur Kaufkraftbindung vor Ort setzen. In einer kurzfristigen Aktion mit der Abtsgmünder Bank und der Druckerei Wahl hat der Gewerbe- und Handelsverein Abtsgmünd die Einkaufsgutscheine erstellt und an Firma Kessler & Co. ausgeliefert. Die Gutscheine sind nach Angaben der Firma Kessler bereits an die Belegschaft ausgegeben worden.