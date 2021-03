Firma Kessler produziert Strom auf dem Werksdach

Die Firma Kessler produziert einen Teil ihres Stroms mit einer 2500 Module starken Photovoltaik-Großanlage. Die Anlage wird im Frühjahr erweitert. Umweltminister Franz Untersteller besichtigt am 19. März die vorbildliche Solarstromanlage

Das Photovoltaik-Netzwerk Baden-Württemberg gab den Anstoß zu der klimafreundlichen und wirtschaftlichen Investition. Seit rund drei Monaten erzeugt die neue Photovoltaikanlage in Abtsgmünd auf einem Gewerbedach der Firma Kessler&Co. erneuerbaren Strom.

Die Anlage besteht aus gut 2500 Photovoltaikmodulen und bedeckt damit fast die gesamte Fläche des Dachs der über 10 000 Quadratmeter großen Halle. 941 Kilowattpeak PV-Leistung finden darauf Platz. 75 Prozent des vor Ort gewonnenen Stroms fließen direkt in die Produktion. Zur Realisierung des vorbildlichen Projekts hat sich das Unternehmen mit dem Photovoltaik-Netzwerk Baden-Württemberg beraten.

Das Unternehmen ist von der klimafreundlichen Investition überzeugt: „Das ist aufgrund der direkten Verwendung des erzeugten Stroms in der Produktion eine gute Investition“, sagt Geschäftsführer Gerhard Grimminger. Die Photovoltaikanlage wird im Frühjahr 2021 erweitert auf insgesamt 9,5 Megawatt installierte Leitung und einem Jahresertrag von über zehn Gigawattstunden. Zum Vergleich: Das ist so viel, wie 2700 Haushalte im Jahr an Strom verbrauchen.

Professor Martina Hofmann vom Photovoltaik-Netzwerk Baden-Württemberg begleitet das Projekt: „Ich freue mich, dass die Firma Kessler sich entschlossen hat, diese vorbildliche Anlage zu installieren. Durch den hohen Eigenverbrauch ist sie sehr wirtschaftlich, entlastet die Stromnetze und mit der dann erweiterten Anlage werden pro Jahr über 5000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart.“