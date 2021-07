Firma Kessler in Abtsgmünd setzt auf Nachhaltigkeit – Tim-Luka Schwab zu Besuch

Bei einem Informationsbesuch des Bundestagskandidaten Tim-Luka Schwab und Mitgliedern der örtlichen Gemeinderatsfraktion der SPD im Werk des schwäbischen Achsen- und Getriebebauers Kessler in Abtsgmünd stand das Thema Nachhaltigkeit in seinen verschiedenen Facetten im Mittelpunkt.

Dabei kam es zu einem interessanten Austausch der Generationen zwischen den beiden Geschäftsführern und erfahrenen Unternehmerpersönlichkeiten Gerhard und Manfred Grimminger sowie dem SPD-Bundestagskandidaten Tim-Luka Schwab.

Zehn Prozent der Belegschaft sind Auszubildende

Mit 900 Mitarbeitern fertigt Kessler in Abtsgmünd rund 60 000 Achsen und Getriebe bei einem Jahresumsatz von 430 Millionen Euro. Die Aktivitäten der Firma im Bereich Bildung und Ausbildung zeigen das langfristige Denken bei Kessler, welches sich auszahlt. Seit über vier Jahrzehnten sind immer über zehn Prozent der Belegschaft Auszubildende, so dass heute weit über 50 Prozent der Belegschaft ihren Beruf im eigenen Betrieb erlernt haben. „Dabei geht es uns nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um Werte“, erläuterte Gerhard Grimminger. Pünktlichkeit, Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit seien wichtige Bausteine für ein gutes Zusammenarbeiten, nicht nur im Betrieb.

Diese schwäbischen Grundtugenden sind neben der ständigen technischen Weiterentwicklung für den weltweiten Erfolg des Unternehmens mitverantwortlich, dessen Produkte zu 90 Prozent exportiert werden.

Die hohe soziale Verantwortung der Unternehmensführung wurde von Seiten des Betriebsrates bestätigt. So habe niemand in der Banken- und Finanzkrise um seinen Arbeitsplatz fürchten müssen, anständige Löhne nach Tarifvertrag sind selbstverständlich.

Eine der größten Photovoltaikanlagen im süddeutschen Raum

Ein weiteres, wichtiges Thema war die nachhaltige Energiegewinnung. Mit einer der größten Photovoltaikanlagen im süddeutschen Raum setzt die Firma Kessler auch hier Maßstäbe. Auf den optimal nach Süden ausgerichteten Sheddächern der Werkshallen wurden Photovoltaikmodule montiert, die durch Nutzung von Sonnenenergie einen Jahrestrag von über zehn Gigawattstunden Strom erbringen. „Die Firma Kessler leistet mit dieser Anlage einen großen Beitrag zum Klimaschutz, der sich auch noch wirtschaftlich rechnet. Wir müssen in den kommenden Jahren die Erneuerbaren Energien massiv ausbauen, die Firma Kessler geht hier mutig voran“, zeigte sich Tim-Luka Schwab beeindruckt.

Firma Kessler ist verwurzelt mit der Ostalb

Zur Nachhaltigkeit zählt auch die durch verschiedene Stiftungen ermöglichte bedeutende Förderung zahlreicher kultureller Veranstaltungen und Bildungsprojekte in der Region. Dies zeige die Verwurzelung der Firma mit der Ostalb. „Hier zeigt die Firma Kessler eine Gesellschaftliche Verantwortung, die nicht selbstverständlich ist und engagiert sich außerordentlich für ihre Heimatregion,“ so Tim-Luka Schwab. Die SPD-Delegation war am Ende sehr angetan von allem, was sie bei der Firma Kessler sehen durfte.