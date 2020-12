Firma Kessler aus Abtsgmünd ist mit dem Schule-Wirtschaft-Preis ausgezeichnet worden

Das bundesweite Netzwerk Schule-Wirtschaft hat Unternehmen im Wettbewerb „Das hat Potenzial!“ für ihr herausragendes Engagement an der Schnittstelle Schule und Beruf und ihren Einsatz ausgezeichnet.

Das Abtsgmünder Unternehmen Kessler & Co wurde mit dem ersten Platz in der Kategorie „Schule-Wirtschaft-Starter“ gewürdigt. Das Netzwerk vergibt den Preis, der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird, zum neunten Mal. Diese Kategorie prämiert Unternehmen, die sich für die beruflichen Perspektiven Jugendlicher einsetzen.

Kessler & Co wurde für sein vorbildliches Engagement im Bereich der dualen Ausbildung und für die zahlreichen Angebote in der Berufsorientierung ausgezeichnet. Das Unternehmen bildet über 100 Auszubildende zu Mechanikern und Mechatronikern aus. Darunter sind auch Schülerinnen und Schüler des Sankt Jakobus Gymnasiums in Abtsgmünd. Im Rahmen des Programms Abi plus erwerben interessierte Jugendliche zwischen der 8. und 11. Klasse schulbegleitend einen Facharbeiterbrief mit Abschluss zum Mechaniker (IHK). Ziel dieses Angebots ist die Stärkung der praktischen und handwerklichen Kompetenzen im Rahmen eines akademischen Bildungsgangs. Dies ist ein landesweit einmaliges Pilot-Projekt für Schülerinnen und Schüler eines Gymnasiums.

Zusätzlich engagiert sich das Unternehmen seit Jahren in der Berufsfindung unter anderem mit Bildungspartnerschaften und Kooperationen mit Kindergärten und Schulen. Sowohl die Kinder als auch die Jugendlichen werden regelmäßig in die Lehrwerkstatt eingeladen, wo sie Aufgaben und spannende Projekte mit den Ausbildern der Firma Kessler & Co. durchführen – immer mit dem Ziel, Begeisterung für technische Berufe zu wecken.

Thomas Bareiß, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie, erklärte bei der Preisverleihung: „Aus den Bewerbungen der diesjährigen Preisverleihung geht wieder viel Herzblut hervor. Die ausgezeichneten Unternehmen tragen mit Ihren spannenden Projekten und Ihrem Einsatz dazu bei, dass Jugendliche ihre Begabungen entdecken können und eine Motivation für die Aufnahme einer Ausbildung entwickeln.“

Eine Jury aus Vertretern der Wirtschaft, der Schulen und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie hat im Vorfeld die Preisträger ermittelt.

Hubert Fuchs, Ausbildungsleiter bei Kessler & Co., freut sich sehr über die Auszeichnung: „Wir werden uns weiterhin bemühen, den Schülerinnen und Schüler in der Region einen Einblick in technische Berufe auf höchstem Niveau zu ermöglichen und sie für Technik zu begeistern. Dafür pflegen wir weiterhin enge Kontakte mit unseren Bildungspartnern vom Kindergarten bis zum Gymnasium.“

Über Schule-Wirtschaft:

Schule-Wirtschaft ist ein Netzwerk für partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft, regional verankert, bundesweit vernetzt. Es bringt Schulen und Unternehmen zusammen, damit Jugendlichen der Übergang in die Berufswelt und Unternehmen die Nachwuchssicherung gelingt. Unsere Expertinnen und Experten initiieren und gestalten die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen bundesweit in rund 400 Arbeitskreisen. Weitere Informationen zum Netzwerk finden Sie unter: www.schulewirtschaft.de