Am Dienstag gegen 12 Uhr hat ein bislang unbekannter junger Mann einen kleinen Feuerwerkskörper in den Kircheninnenraum der katholischen Kirche in der Hauptstraße geworfen. Dort wurde gerade ein Gottesdienst abgehalten.

Der Feuerwerkskörper blieb im Eingangsbereich liegen und brannte dort ab. Hierdurch entstanden leichte Verbrennungsspuren auf dem Eingangsteppich.