Feuerwehr Abtsgmünd bekommt neuen Gerätewagen

Der Gemeinerat hat in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung beauftragt, zusammen mit der Feuerwehrabteilung Abtsgmünd die Ausschreibung für einen Gerätewagen Logistik ( GW-L2) in die Wege zu leiten. Die Beschaffungskosten werden auf rund 260 000 Euro geschätzt. Der Bewilligungsbescheid über einen Zuschuss in Höhe von 66 000 Euro liegt bereits vor. Im Haushaltsplan 2018 stehen 80 000 Euro, der Restbetrag soll über den Haushalt 2019 finanziert werden. Außerdem wird in einer Sammelbeschaffung des Landkreises ein neuer Mannschaftstransportwagen beschafft. Die Gesamtkosten belaufen sich hier auf etwa 50 000 Euro, die Auslieferung ist im ersten Halbjahr 2019 vorgesehen.