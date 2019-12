Zum Ausklang seines Jubiläumsjahres anlässlich des 175-jährigen Bestehens möchte der Musikverein Hohenstadt zu einem Jubiläumskonzert am Samstag, 14. Dezember, 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in die Festhalle nach Obergröningen einladen. Zusammen mit den Music Kids, dem Männergesangverein Neubronn, dem Gesangverein Wöllstein sowie dem Musikverein Untergröningen hat man ein festliches und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, mit dem die Musiker ihre Gäste in eine einmalige und kurzweilige musikalische Klangwelt entführen wollen.

Die Idee für die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Vereinen aus den umliegenden Dörfern entstand aus den Recherchen zum 175-jährigen Jubiläum. Sie haben die Vereinsgeschichte geprägt, waren unter anderem Paten bei großen Vereinsveranstaltungen sowie treue Begleiter in Freud und Leid. Am Konzertabend will man zeigen, dass mit Hilfe der Kraft der Musik Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenfinden, sich über lange Jahre tiefe Freundschaften entwickeln können. Den Auftakt in den Konzertabend übernimmt der Männergesangverein Neubronn mit seinen beiden Chören, gefolgt vom Jugendorchester, den Music Kids und dem Männergesangverein aus Wöllstein. Den zweiten Teil des Abends eröffnen die Musiker des Musikvereins Untergröningen. Nach den Ehrungen aktiver Musiker des Musikvereins Hohenstadt durch den Blasmusikverband Ostalb folgt das Orchester des Jubiläumsvereins, bevor sich mit dem Stück „Weihnachten in den Bergen“ die beteiligten Vereine von den Gästen mit einem großen Finale verabschieden werden.