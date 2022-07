Ferientagheim feiert 70-Jähriges

1952 rief in Aalen der Fabrikant Gerhard Hengel im „Gütle“ das Ferientagheim ins Leben. Dem Unternehmer ging es darum, dass Kinder weg von der Straße, gut aufgehoben und betreut sind. Dies gilt auch noch nach 70 Jahren, wie Pfarrer Bernhard Richter beim Jubiläum in Leinroden berichtet: „Eigentlich hätten wir jedes Jahr Grund zum Feiern gehabt: 2020 50 Jahre Ferientagheim Leinroden, 2021 zehn Jahre Neubau und nun 70 Jahre insgesamt. Doch Corona hat uns ausgebremst.“

Wichtiger, so Richter, sei gewesen, dass es trotz Pandemie ein Ferientagheim gegeben habe. Alexander Blümel vom Jugendwerk habe dies hervorragend organisiert.

1970 war ein entscheidendes Jahr. Die evangelische Kirchengemeinde Aalen hat von der damals noch selbständigen Gemeinde Leinroden das Schulhaus gekauft. Seither findet das Ferientagheim dort statt, unter oft wechselnder Leitung und mit viel ehrenamtlichem Engagement. Über mehr als drei Jahrzehnte hat Johanna Köhn vom Lusthof gekocht. Viele Jahre hatte Sylvia Caspari die Verantwortung, dann Hanna Fischer, zuletzt Akexander Blümel. Doch auch manch Ehrenamtlicher hat dafür gesorgt, dass das Ferientagheim auch ohne Hauptamtliche niemals ausfallen musste.

In diesem Jahr wird der erste Abschnitt von Pia Wolf geleitet, der zweite Abschnitt von Julian Morassi. Die Gesamtleitung liegt bei Annika Bähring. Und so wird das Ferientagheim auch im 70. Jahr ein wichtiger Baustein der Gemeindearbeit sein, und einen Elterntag in der Mitte wird es auch geben. „Und dabei wird auch ein wenig der 70. Geburtstag gefeiert“, verspricht Richter.