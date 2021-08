Ferienprogramm Abtsgmünd: Ein Stück Normalität für mehr als 400 Kinder

Den Verantwortlichen in Abtsgmünd ist es gelungen, 69 Programmpunkte für das diesjährige Ferienprogramm zusammenzustellen. Aufgrund der großen Nachfrage – immerhin beteiligen sich mehr als 400 Kinder – waren viele Veranstaltungen sogar mehrfach eingerichtet worden. So wurde die Zahl von zusammengenommen 82 Einzelveranstaltungen erreicht.

In Abtsgmünd laufen in der örtlichen Bibliothek die Fäden des Ferienprogramms zusammen. Das Team von Schulsozialarbeit und Bibliothek ist Ansprechpartner für Kinder, Eltern und Veranstalter.

„Beeindruckend, was die kommunalen Einrichtungen hier leisten“, meint Heidi Schmid von der Bibliothek. So hat Förster Peter Kommander 16 ehren- und hauptamtliche Helfer vereint, die gemeinsam den Programmpunkt „Mit allen Sinnen den Wald erleben“ gestalten. Gisela Landgraf und Jörg Vetter vom Landratsamt Ostalbkreis, Forstaußenstelle Abtsgmünd, sind überzeugt dabei, ebenso wie verschiedene Waldpädagogen von ForstBW. Über 60 Teilnehmer konnten an fünf Stationen im Wald hämmern, stempeln, klettern und spielen. Auch Wissenswertes über den Wald wurde spielerisch vermittelt.

Ebenso lassen Abtsgmünder Landwirte die Arbeit auf dem Felde ruhen, um den Kindern Eindrücke aus der Landwirtschaft zu geben. „Mit dem Traktor unterwegs“ ist ein Höhepunkt für viele Kinder. Ob Alpaka oder Musikschule, ob Golfen oder Segelflug, ob Kegeln oder Dot-Painting – viele Ehrenamtliche nehmen sich Zeit, um Kindern schöne Erlebnisse zu bieten und neue Interessen zu erschließen. „Wir erhalten viel Lob für das Angebot. Viele Eltern sind dankbar, dass sie ihren Kindern ein Stück Normalität zurückgeben können“, so Theresia Balle aus dem Team.